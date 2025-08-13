Недостиг на работници във Великобритания заплашва продоволствената сигурност

Във Великобритания млекопроизводителите предупредиха, че дългогодишният недостиг на работници, изострен от Брекзит и Covid пандемията, е поставил под натиск продоволствената сигурност на Обединеното кралство.

Петима на всеки шест фермери, които са търсили работници, казват, че е имало много малко или никакви кандидатури от квалифицирани хора за свободните работни места.

Проучването е направено в рамките на пет години сред 1900 фермери, производители на млечни продукти, от Arla – най-големия млекопроизводител в Обединеното кралство и собственик на едни от най-известните марки.

Трудностите при наемането на персонал са се влошили след Брекзит и пандемията от Covid-19, съобщиха производителите на мляко, тъй като комбинацията от края на свободното движение на работници от ЕС и други икономически фактори след Covid, затруднява намирането на подходящ персонал, като подобна тенденция се наблюдава в целия селскостопански сектор.

13% от анкетираните дори са заявили, че биха се отказали напълно от земеделието през следващите 12 месеца, ако няма подобрение с недостига на работна ръка, а 6% казват, че са били принудени да намалят количеството мляко, което произвеждат.БНР





