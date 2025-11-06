Незабравима „Вечер на Кларинета“ в Неврокопската Света митрополия

В истински и незабравим празник на музиката се превърна „Вечер на Кларинета“, която бе част от програмата на Международния есенен музикален фестивал „С музика и вяра в сърцето“. Фестивалът се организира от Неврокопска Света митрополия и община Гоце Делчев.

Във „Вечер на Кларинета“ своето майсторство показаха музикантите Димитър Димитров – правнук на проф. Сава Димитров – старши, който е основоположник на кларинетното изкуство в България; младите изпълнители и педагози Мартин Савелиев и Мартин Илиев. Клавирният съпровод бе на Огняна Соколова.

Великолепният концерт бе високо оценен от публиката, която бурно аплодира талантливите музиканти и тяхното майсторство. Специални гости на музикалното събитие бяха проф. Сава Димитров – младши, ректор на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и внук на проф. Сава Димитров – старши, доц. д-р Жан Пехливанов – ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, както и Маргарита Димитрова – изпълнителен директор на фондация „Аполония“.

На 7 ноември, петък, е официалното закриване на Международния есенен музикален фестивал „С музика и вяра в сърцето“ с изпълнението на TENORI D’AMORЕ и сопраното Вера Гиргинова.Благодарение на фестивала, жителите и гостите на гр. Гоце Делчев, всяка година се докосват до изкуство на световно ниво, каквото може да се види на малко сцени в страната ни. „Създадохте един великолепен фестивал за истински ценители на музиката, който всяка година се очаква с нетърпение и се оценява високо от специалистите“, каза кмета на община Гоце Делчев на проф. Анастас Славчев, който е артистичен директор на фестивала от 2016 година.