Незабравим 70-и рожден ден отпразнува бившият футболен съдия Максим Иванов, служил вярно на „Вихрен” повече от 15 г.

Незабравими мигове около 70-ия си рожден ден преживя администраторът на „Вихрен“ и бивш футболен съдия Максим Иванов. Играчите и треньорският щаб на еделвайсите поднесоха първата изненада в гранд хотел „Ямбол“, където отборът лагеруваше преди турнирния мач с едноименния тим. Те връчиха на дългогодишния служител празнична торта и мачова фланелка с името му на гърба и номер, съотвестващ на годишнината, която той закръгля.

За съжаление после футболистите не можаха да поднесат на рожденика най-големия подарък във вид на победа срещу ямболци в Стралджа, но пък положителните емоции предстояха на другия ден, когато се честваше 100-годишнината на „Вихрен“, клуба, на който М. Иванов служи вярно повече от 15 години.

Ден след 70-годишнината си, като признание за дейността му като футболен съдия и функционер, Максим получи златна значка от БФС, връчена му от зоналния шеф на футболната централа Антони Здравков и градоначалника Ат. Стоянов.

Най-доволен от наградата на дядо си беше внукът Максим, който гордо позира като пълноправен член, трето поколение на футболната фамилия, включваща и действащия международен рефер Мирослав Максимов.

Малко след края на церемонията по награждаването на заслужилите сандански ветерани Максим Иванов и Мирослав Максимов изведоха двата отбора от бивши звезди на „Вихрен“ за демонстративен мач, като бащата влезе в ролята на главен съдия, а синът заедно с Николай Якимов бе в обичайното си амплоа на асистент със знаменце в ръка. Двубоят бе предхождан от снимка за историята, на която бригадата на М. Иванов зае полагащото й се централно място.

По предварителен сценарий Максим отстъпи свирката за втората част на зрелищния мач на бившия международник Христо Ристосков, за да има време да се подготви за честването в семеен кръг вечерта, стартирало след тържествения банкет, който затвори празненствата по случай 100-годишнината на „Вихрен“.

