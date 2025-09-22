„Независими чрез традициите“ събра гости и жители на празник в Дупница

Кулинарно изложение „Независими чрез традициите“, организирано от община Дупница, в сътрудничество с народните читалища от региона, се проведе на празничния 22 септември в центъра на Дупница. Събитието бе посветено на хлебните и тестени изделия – символ на българската трапеза и жива връзка между поколенията.

Посетителите имаха възможност да се насладят на богато подредени щандове с традиционни хлябове, пити, погачи и баници, приготвени с много любов и умение от местните читалища. Наред с тях бяха представени млечните продукти на мандра от с. Горна Гращица, както и пчелни биопродукти от производителя Борис Христов, които предизвикаха истински интерес сред гостите.

Празнично слово произнесоха зам. кметът Валентина Караганова и председателят на ОбС Костадин Костадинов, които подчертаха значението на съхраняването на българските традиции и културна памет. С исторически поглед към днешния ден се включи и Виктория Крумова, уредник в Исторически музей – Дупница, която припомни важни факти за борбите за национално освобождение.

Кулинарната програма бе съпроводена от музикални изпълнения, а в знак на признателност бяха поднесени цветя на паметната плоча на опълченците.





