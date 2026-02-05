Незаконната фабрика в Батановци е ощитила бюджета с 6 млн. евро

Незаконната фабрика за производство на фалшиви цигари, която бе разкрита в Батановци при съвместна операция на прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“, съвместно с британски партньорски служби, е нанесла щети на бюджета в размер на 6 милиона евро. Това съобщиха от ГДБОП. Това е най-голямата разкрита досега, по-голяма от тази в хасковското село Момково от миналата година, според представителите на институциите.

Тя се намира на територията на бившия циментов завод в Батановци под автоморга. Теренът е собстевост на жена.

Директорът на ГДБОП главен комисар Боян Раев съобщи, че фабриката е била на три нива, много добре организирана, с абсолютно завършен цикъл на производство. На място са намерени машини за обработка на тютюн, за производството на самите цигари и за пакетиране, както и машини и инструменти за ремонт и настройка на поточната линия.

Фабриката разполагала и със склад, спално помещение за около 20 души и оборудвана кухня. Работниците са от Молдова. Те са идвали в Батановци да работят, произвеждат и после си тръгват.

Фабриката е работила при много строга конспиративност, имало е прокопан тунел с изход на няколкостотин метра от сградата.

Към дейността на нелегалната фабрика е установена съпричастността на няколко лица, като цигарите са били предназначени по-скоро за износ.

Образуваното досъдебно производство е ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-Перник.

В района на Костинброд е бил проследен товарен автомобил, натоварен с готовата стока. В него са открити над 10 милиона къса цигари (990 мастербокса), а в самата фабрика са намерени готова продукция и около 13,8 тона тютюн в кашони от по 200 кг.

Все още няма задържани по случая.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА