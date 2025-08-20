Неидентифициран обект експлодира в Източна Полша

Неидентифициран обект падна в царевична нива и експлодира през нощта в село Осини в източната полска провинция Люблин, съобщи днес агенция ПАП.

Полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото, се казва в информацията. Експлозията е счупила прозорците на няколко къщи, но никой не е пострадал.

Службите се опитват да установят какво представлява неидентифицираният обект.

Полицията обезопасява района, а разследването се провежда под наблюдението на прокурор. Уведомени са военните и службиte.





