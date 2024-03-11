Неизвестен счупи панорамно стъкло на таксиметров автомобил в Перник

Случай на унищожаване и повреждане разследват служители от Второ РУ в Перник. На 09 март, около час и половина след полунощ, във Второ РУ е пристигнал водач на таксиметров автомобил, който заявил, че чакайки клиент на ул. „Карл Маркс“ неизвестен хвърлил камък и счупил предно панорамно стъкло на шофирания от него „Мицубиши“. Извършен е оглед и работата по установяване на извършителя продължава. Образувано е досъдебно производство по чл. 216, ал. 1 от Наказателния кодекс.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

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