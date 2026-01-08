Некоректно закръгляване на цените при превалутиране – какви са правилата и как са защитени правата на потребителите

За да се гарантира прозрачност и защита на потребителите, в процеса по въвеждане на еврото в България, са установени ясни правила за превалутиране и закръгляване на цените.

Всички цени на стоки и услуги, както и такси, абонаменти, сметки и разписки, се превалутират от левове в евро точно по официалния курс, след което се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по общоприетото математическо правило:

ако третият знак след десетичната запетая е по-малък от 5, вторият знак остава непроменен;

ако третият знак е равен или по-голям от 5, вторият знак се увеличава с една единица.

Некоректно закръгляване е налице, когато търговецът посочи по-висока цена в евро от тази, която се получава при точно прилагане на официалния курс и правилото за закръгляване. Например, ако при коректно превалутиране стойността е 2,047 евро, крайната цена трябва да бъде 2,05 евро. Посочването на цена 2,10 евро е нарушение.

Същото важи и в случаите, когато превалутирането се използва като прикритие за необосновано повишаване на цените. Всяко разминаване между коректно изчислената стойност след превалутиране на обявената цена в левове и обявената цена в евро се счита за нарушение.

При съмнение за неправилно закръгляване потребителите могат лесно да проверят цената, като сравнят стойността в левове и евро, използвайки фиксирания курс. При установено несъответствие може да се поиска разяснение от търговеца. Ако корекция не бъде направена или обяснението не е убедително, може да се подадете сигнал до Комисията за защита на потребителите (КЗП). Снимки на ценови етикети, касови бележки или онлайн обявени цени могат да послужат като доказателство. Сигналите се подават на телефон 0700 111 22, на сайта kzp.bg или в мобилно приложение, което можете да изтеглите на смартфона си. Сигнал за издадени некоректни разплащателни документи и необосновано увеличение на цени подайте към НАП на телефон 0700 18 700 или на мейл: [email protected].

Законодателят е предвидил задължителното двойно обозначаване на цените да продължи до 8 август 2026 г.