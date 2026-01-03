Топ теми

Ябълкови бухтички

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 333 )

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
ябълки – 3 големи (около 500 г)
яйца – 2 бр.
бяло брашно – 150 г
прясно мляко – 200 мл
захар – 2 с.л.
ванилова захар – 1 пакетче
канела – 1/2 ч.л.
бакпулвер – 1 ч.л.
сол – 1 щипка
олио – за пържене
пудра захар – за поръсване

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Ябълките се обелват, почистват от семките и се нарязват на шайби с дебелина около 1 см, като се изрязва малък отвор.

В купа се разбиват яйцата със захарта, ваниловата захар и щипка сол, след което се добавя млякото. Постепенно се прибавя брашното, смесено с бакпулвера и канелата, като се разбърква до получаване на гладко, гъсто тесто.

В дълбок тиган се загрява олио на умерена температура. Ябълковите шайби се потапят в тестото и се пържат до златисто от двете страни.

Готовите немски ябълкови бухти се изваждат върху кухненска хартия и се поръсват обилно с пудра захар.

В Германия ябълковите бухтички често се поднасят като следобеден десерт към кафе или като зимно лакомство по коледните базари. В някои региони се сервират със сладък ванилов крем или ябълков сос./gotvach.bg

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *