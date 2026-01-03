Ябълкови бухтички

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

ябълки – 3 големи (около 500 г)

яйца – 2 бр.

бяло брашно – 150 г

прясно мляко – 200 мл

захар – 2 с.л.

ванилова захар – 1 пакетче

канела – 1/2 ч.л.

бакпулвер – 1 ч.л.

сол – 1 щипка

олио – за пържене

пудра захар – за поръсване

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Ябълките се обелват, почистват от семките и се нарязват на шайби с дебелина около 1 см, като се изрязва малък отвор.

В купа се разбиват яйцата със захарта, ваниловата захар и щипка сол, след което се добавя млякото. Постепенно се прибавя брашното, смесено с бакпулвера и канелата, като се разбърква до получаване на гладко, гъсто тесто.

В дълбок тиган се загрява олио на умерена температура. Ябълковите шайби се потапят в тестото и се пържат до златисто от двете страни.

Готовите немски ябълкови бухти се изваждат върху кухненска хартия и се поръсват обилно с пудра захар.

В Германия ябълковите бухтички често се поднасят като следобеден десерт към кафе или като зимно лакомство по коледните базари. В някои региони се сервират със сладък ванилов крем или ябълков сос./gotvach.bg