Ябълкови бухтички

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
ябълки – 3 големи (около 500 г)
яйца – 2 бр.
бяло брашно – 150 г
прясно мляко – 200 мл
захар – 2 с.л.
ванилова захар – 1 пакетче
канела – 1/2 ч.л.
бакпулвер – 1 ч.л.
сол – 1 щипка
олио – за пържене
пудра захар – за поръсване
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Ябълките се обелват, почистват от семките и се нарязват на шайби с дебелина около 1 см, като се изрязва малък отвор.
В купа се разбиват яйцата със захарта, ваниловата захар и щипка сол, след което се добавя млякото. Постепенно се прибавя брашното, смесено с бакпулвера и канелата, като се разбърква до получаване на гладко, гъсто тесто.
В дълбок тиган се загрява олио на умерена температура. Ябълковите шайби се потапят в тестото и се пържат до златисто от двете страни.
Готовите немски ябълкови бухти се изваждат върху кухненска хартия и се поръсват обилно с пудра захар.
В Германия ябълковите бухтички често се поднасят като следобеден десерт към кафе или като зимно лакомство по коледните базари. В някои региони се сервират със сладък ванилов крем или ябълков сос./gotvach.bg