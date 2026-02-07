Крум Зарков е новият председател на БСП. Той води с около 100 гласа пред Борислав Гуцанов, съобщава Нова телевизия.

След самоотводите, направени от номинирани за председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия, в надпреварата за поста останаха Борислав Гуцанов, Крум Зарков и Руси Статков.

По-рано днес Атанас Зафиров подаде оставка като председател на партията.

В дневния ред беше анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в 51-вото Народно събрание и в правителството на премиера Росен Желязков, приемане на платформа за следващите избори, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията.

В средата на декември миналата година Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред Атанас Зафиров и беше насрочено заседание на Националния съвет на партията на 10 януари.