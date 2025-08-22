Неочаквани неща, които ни привличат в противоположния пол

Красиво и стегнато тяло, очарователна усмивка, тъмна коса или може би по-светла, сини или пък изразителни тъмни очи – всеки един от нас има своите предпочитания към противоположния пол.

Някои държат изключително много на външния вид, а за други характерът и държанието се нареждат на първо място.

Разни хора, разни идеали.

Интересни проучвания обаче показват, че има и някои доста неочаквани неща у срещуположния пол, които могат да ни привлекат.

Ето кои са те:

С какво се храним

Може и да ви се струва странно, но хранителните навици на човек могат да повлияят на противоположния пол.

Според направено проучване, по-голямата част от жените са привлечени от месоядни мъже, отколкото от вегетарианци.

Обратно на това, представителите на силния пол предпочитат жени вегетарианки, както и такива, които водят по-здравословен начин на живот.

В обобщение може да кажем, че ако искате да привлечете мъжете, трябва да ядете повече салати и да забравите за изкушенията. Е, не е нужно да се откажете от любимото си ястие заради мъж, но пък ако си струва, може да положите малко усилия.

Микробите в устата

Има милиарди и милиарди бактерии в нашите тела. Всъщност, съотношението на бактериални клетки с човешки клетки е огромен 10:1, така че смеем да вярваме, че микробите имат нещо общо с привличането.

В проучване, направено през ноември 2014 г., холандски изследователи са установили, че голяма част от влюбените двойки имат подобни микроби в устата си.

Така че, ако сте изключително привлечени от някой представител на противоположния пол, това може да се дължи не само на чаровната му усмивка и страстните целувки, а на сходните микроби в устните ви.

Миризмата на тялото

Тук няма спор – ароматът на хората играе значителна роля в нивата на привличане. И не става въпрос за това какъв парфюм използвате, а за естествената ви миризма.

Обикновено жените предпочитат миризмата на тялото на мъжете, чиито основен комплекс за тъкана съвместимост (МНС) гени се различават от техните собствени и един от начините, по които могат да открият MHC, е чрез телесна миризма.

Този еволюционен принцип на привличане облагодетелства мъжете.

Трябва да знаете, че колкото по подобен MHC генотип има между двама партньори, толкова по-ниско е сексуалното привличане помежду им.

Ето защо много мъже и жени намират половинките си за най-секси, точно когато са се завърнали от залата.

Името

На Международния фестивал на науката в Единбург през 2008 г. психологът Ричард Уайзмън провежда един интересен експеримент. Той анкетира 6000 души, за да определи какви имена намират за най-атрактивни.

Резултатите са, че за жените имената имат по-голямо значение, особено когато става дума за избор на партньор. Освен привлекателен, мъжът до тях трябва да притежава име, което те да изговарят с желание.

Цветът, в който се обличате

Голямо въздействие върху мъжете има червеният цвят. Те го намират за най-сексуален и възбуждащ. Ето защо, ако избирате рокли и бельо в този цвят, никога няма да сбъркате.

Интересното е, че червеното въздейства по същия начин и на нежните половинки. Въпреки че много малко мъже носят този цвят, той всъщност може да им спечели много фенки.

Една червена вратовръзка, риза или боксерки ще накарат жената да лудне по вас и да изпълнява всяко ваше желание.

Не се подвеждайте по „50 нюанса сиво“, мъже. Сивото няма толкова голямо въздействие върху жените, да не кажем никакво.





