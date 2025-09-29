Непознати пребиха мъж в градския парк на Гоце Делчев

На 28.09.2025 г. в РУ-Гоце Делчев е получено съобщение от ФСМП-Гоце Делчев за мъж, който постъпил за оказване на медицинска помощ, след като му е нанесен побой. От работещите по случая полицейски служители е установено, че пострадалият е 33-годишен мъж от гр. Гоце Делчев, на който е нанесен побой от неизвестни за него лица около 03:00 часа на същата дата в района на градския парк в Гоце Делчев. Същият е настанен за лечение в болнично заведение в гр. София с фрактура на долната челюст, фрактура на носни кости и контузия на гърдите, главата и лицето. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.





