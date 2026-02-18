Непознат заплаши жена и детето й с убийство заради вързано куче в Перник

Перничанин е задържан за закана за убийство. Инцидентът е станал във вторник около 17:00 ч. на ул. „Стара Загора“ в гр. Перник. Малко по-късно на тел. 112 е подаден сигнал от 47-годишна жена, че в двора на дома ѝ мъж се е заканил с убийство спрямо нея и непълнолетния ѝ син.

Служители на Първо РУ реагирали незабавно и установили, че по първоначални данни мъж, който случайно минавал покрай двора на семейството, забелязал вързано куче, за което според него не били полагани необходимите грижи. Възмутеният мъж започнал да снима и влязъл в остър спор с живеещата на адреса 47-годишна жена. Органите на реда установили 52-годишен мъж, който според потърпевшата ѝ отправил закана за убийство. Задържан е за срок до 24 часа с полицейска мярка. Работата по изясняване на случая продължава. Образувано е бързо производство и е уведомена прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА