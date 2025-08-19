Непоправим женкар: Ще го разпознаете по тези 3 признака

Влюбването е едно от най-хубавите неща, които човек може да изпита. В стомаха пърхат пеперуди, имате чувството, че летите и сте на седмото небе от щастие. Ако обаче сте се „парили“ от любовта и знаете какво е да ви предаде любим човек, със сигурност има едно гласче, което ви нашепва да внимавате.



В такива моменти жените не мислим трезво и се поддаваме на емоциите, затова често оставаме сами, наранени и използвани. За да избегнете поредната разочароваща връзка и да не налетите отново на плейбой, то е задължително да следите за три признака, които могат да го издадат.





Изпада в паника, когато приближите телефона му



Голяма част от мъжете, които не са съвсем честни с половинките си, изпадат в паника, ако доближите телефона им. Това не е добър знак! Да, телефонът е част от личното пространство, но ако реагира така, значи има какво да крие. Възможно е този мъж да флиртува в социалните мрежи с други жени или да си разменя горещи редове с любовницата. Съветваме ви обаче да не прибързвате с изводите. Просто поговорете с партньора си и изяснете това ревниво пазене на телефона.

Запознанство с приятелите



Ако вие вече сте запознали избраника си с приятелите си, а той не ви е представил пред своите, то това е притеснителен признак. Ако пък дори не се кани да го направи – още по-притеснително! Често, това се дължи на факта, че навярно приятелите му знаят за аферите му и не иска да поема риска някой от тях да се изпусне пред вас.

Дамски парфюм



Дори и в нова връзка, женкарите продължават да се забавляват с други жени. Надушвате ли дамски парфюм по ризата или сакото му? Е, много е вероятно партньорът ви да се среща с друга жена. Не е нужно обаче да прибързвате с изводите, парфюмът може да е на майка му или сестра му, затова просто попитайте. Докато слушате какво ви отговаря, интуицията ще ви подскаже дали лъже, или казва истината.

Не се поддавайте на емоциите си и не съдете човека до вас прибързано. Съветваме ви да поговорите с избраника си и да изясните всичко, което ви притеснява. Все пак се доверете на интуицията си и ако тя не му се доверява, то е време да прекратите връзката си.





