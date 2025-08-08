Неправомерно ползване на питейна вода установи общината в Брезник

Неправомерно използване на питейна вода установили при проверка от общината в Брезник за нерегламентирани цели. От там предупреждават, че питейната вода, предоставена от ВиК – Перник съгласно предписание на РЗИ, се предоставя САМО за пиене и готвене! Констатирано е обаче, че се ползва за поливане и напояване. Заради проблеми с качеството на водата в града, от ВиК са осигурили водоноски.

След констатираните нарушения общиената публикува становище, в което се казва:„Въпреки ясните указания, за съжаление установяваме случаи на използване на водата за напояване на градини и овошни дръвчета и други нерегламентирани цели, което е абсолютно неприемливо в условията на кризисна ситуация.

Призоваваме за отговорно и солидарно поведение! Тази вода е осигурена за здравето и нуждите на всички граждани, не за индивидуална злоупотреба.

Ако случаите на неправомерна употреба продължат, ще бъдем принудени да публикуваме кадри от видеонаблюдение, които показват нарушителите“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






