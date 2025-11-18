„Непреходна вечност“ открива изложба с 30 красиви автентични носии в Разлог

Община Разлог и Исторически музей Разлог откриват на 20 ноември изложба от 30 уникални експонати от различни краища на България, представени на ревю-спектакъла
„Непреходна вечност“ в село Елешница.
Изложбата е изцяло от колекцията на Мартин Влахов, след което Исторически музей и община Разлог ще представят поредица от колекции на най-голямото ревю на традиционни носии в
България и Европа – „Непреходна вечност“ – Елешница.
Организаторите посвещат изложбата на Деня на християнското семейство – на духовното приобщаване на децата и младите хора към християнските ценности, към красотата, материалното и нематериално наследство на България.
20 ноември, (четвъртък)
17:30 часа
Исторически музей Разлог
Докоснете се до непреходната хубост на българското традиционно облекло!