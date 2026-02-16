Непълнолетен „Ромео” от ромската махала на Петрич осъден на пробация заради секс с малолетно момиче

Тийнейджър от Петрич бе осъден на 1 година пробация за секс с малолетна. Младежът С.Д. е признат за виновен за това, че като непълнолетен имал сексуални контакти с момиче, което нямало навършени 14 години.

Двамата се запознали чрез социалната мрежа Фейсбук и започнали да общуват помежду си. Разговаряли на различни теми, като още в началото обменили лична информация за себе си и семействата си, както и кой къде учи и с какво се занимава. В процеса на виртуална комуникация се сближили и изградили добри приятелски взаимоотношения и се уговорили да се видят на живо. Младежът отишъл с такси до селото на момичето и се срещнали в местното заведение. Двамата се харесали и той й казал, че пак ще дойде да я вземе за жена. Това станало след няколко дни, като С.Д. взел със себе си сестра си, на която споделил, че има „гадже“. Двамата отишли да вземат с такси момичето, което ги чакало в същото заведение, в което била първата им среща. Девойката се качила доброволно в автомобила и заминали за Петрич, където младежът я запознал с родителите си. На двамата влюбени била предоставена стая и те се отдали на любовни ласки.

Междувременно майката на момичето се притеснила, че дъщеря й не се прибира, а телефонът й бил изключен. Във Фейсбук видяла нейна снимка с момче, което написало, че тя му е жена. Майката се свързала с родственица в Петрич, която, след като проверила, я уведомила, че щерка й е при семейството на момчето. Родителите на момичето веднага се отправили натам и когато пристигнали, майката на момчето им казала, че ще правят „Честито“.

Малолетната А.Г. заявила на майка си, че много обича С.Д. и ще остане при него. Нейните родители си тръгнали, но след няколко дни размислили и на 13 април 2024 г. подали сигнал в полицейското управление в Петрич, че малолетната им дъщеря се намира в ромската махала на града. Веднага била извършена проверка, момичето било намерено и предадено на родителите в присъствието на служител от „Закрила на детето“. Малолетната преустановила контакти с младежа и отново тръгнала на училище.

По случая е предприето разследване, което приключило с обвинителен акт срещу влюбения „Ромео“ по чл. 151, ал. 1 от НК – за това, че е имал 4 пъти сексуален контакт с малолетната. Делото е разгледано в РС – Петрич от съдия Сузана Полизоева, която е отчела многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства – признанието на вината, чистото съдебно минало на подсъдимия, липсата на каквито и да е противоправни поведения, добри характеристични данни, млада възраст – 18-годишен към датата на постановяване на присъдата, процесуално поведение на дееца, насочено към пълно съдействие, обстоятелството, че се касае за деяние, което е извършено между лица, които се обичат, и при съгласие на пострадалата. Поради тези причини съдия Полизоева е постановила пробационна присъда.

В продължение на 1 г. младежът подлежи на „задължителна регистрация по настоящ адрес“ и ще провежда 2 пъти седмично среща с пробационен служител. Присъдата бе потвърдена преди няколко дни и от тричленен състав на Окръжен съд – Благоевград с председател Маргарита Коцева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА