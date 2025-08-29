Непълнолетни петричани на съд за грабеж на таксиметров шофьор

Двама непълнолетни петричани ще бъдат съдени за грабеж на таксиметров шофьор от миналото лято. Районна прокуратура -Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу С.С. и Р.Р., привлечени в качеството на обвиняеми за грабеж – престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. Вечерта на 18.08.2024 г. по време на разходка из централната част на Петрич 15-годишният С.С. предложил на 17-годишния Р.Р. да ограбят шофьор на таксиметров автомобил. Двамата се разбрали да нападнат възрастен мъж, който да не може да им окаже сериозна съпротива. Първоначално наблюдавали в близост до местостоянката на такситата до хотел „България“. След полунощ се насочили към спрял таксиметров автомобил, управляван от Е.Г., който се съгласил да ги закара до района на ромската махала в града. С.С. се качил на предната седалка до водача, а съучастникът му Р.Р. – на задната.

Пристигайки на указаното му от обвиняемите място на ул. „Воден“, таксиметровият шофьор спрял. С.С. му показал банкнота от 50 лева, като поискал от шофьора Е.Г. да му върне ресто с по-дребни. Когато водачът извадил от чантата си наличните 220 лева – собственост на дружеството, в което работел, обвиняемият ги сграбчил и му заповядал да ги даде. Междувременно неговият съучастник Р.Р. притиснал тялото и шията на водача към седалката на автомобила, за да осуети съпротивата му, и го заплашил. Въпреки положените усилия Е.Г. не успял да им се противопостави. С.С. издърпал парите, след което обвиняемите избягали с отнетата от тях парична сума.

Пострадалият таксиметров шофьор подал сигнал за случилото се в РУ на МВР – гр. Петрич. В резултат на проведеното разследване авторите на престъпното деяние са били установени, а отнетите от тях пари върнати на 53-годишния шофьор с протокол.

Двамата непълнолетни обвиняеми не са криминално проявени, и са под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая. Делото продължава в Районен съд – Петрич.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА






