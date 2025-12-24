Неразгаданата мистерия на „Белмезките лица“

Всичко започва през август 1971 г. в испанското село Белмез, когато Мария Гомес Перейра внезапно открива върху бетонния кухненски под странно петно, наподобяващо човешко лице. Никой не знае как се е появило. Тогава тя дори не подозира, че именно това петно скоро ще превърне дома ѝ в място, което ще привлича изследователите на паранормални явления, а самата история с „Белмезките лица“ ще влезе в списъка на най-загадъчните събития на XX век.



Когато това петно на кухненския под започва да се разширява и в крайна сметка се оформя като лице, което дори променя формата си, Мария се ужасява. Тя прави няколко опита да го премахне, но не успява.

Тогава се намесват съпругът ѝ Хуан и синът им Мигел. Те решават да действат радикално: изкъртват стария бетонен под и изливат нов, по-здрав. Изглежда, че след такъв ремонт всичко е окончателно приключило. Но само седмица по-късно мистериозното лице пак се появява на пода.

Слуховете за странния феномен се разпространяват из цялото село. Когато достигат до ръководителя на местния съвет, той нарежда на семейство Перейра да не пипа повече петната, защото случаят изисква допълнителни изследвания и научно обяснение.

Скоро в къщата пристигат специалисти, които решават да изкопаят земята под кухнята, за да открият причината за мистерията. На около 3 метра дълбочина те откриват човешки скелети, някои от тях без черепи. Останките са погребани повторно в местното католическо гробище по всички християнски правила. Преди това изследването на костите показва, че са на няколкостотин години. После на кухненския под е поставено ново бетонно покритие. Всички смятат, че загадката е приключила.



Но няколко седмици по-късно върху новия под отново се появява лице. Този път ситуацията става още по-странна, защото се появяват още няколко лица. Те се променят на всеки няколко часа. Разпознават се мъжки, женски и дори детски физиономии. Мария изпада в отчаяние. Оказва се, че желанието на местните власти да помогнат всъщност само влошава положението.

Скоро слуховете за странните явления се разпространяват в цяла Испания. За случая научава известният изследовател на паранормални явления д-р Ханс Бендер. Именно той дава на феномена името „Белмезки лица“ и го определя като едно от най-удивителните събития на XX век.

Къщата на семейство Перейра бързо се превръща в място, посещавано от изследователи, журналисти, свещеници, полицаи, туристи. Семейството започва да живее под непрекъснато напрежение.



Започва мащабно научно изследване, защото случаят придобива широка известност. Проби от бетона са изпратени в Мадрид за анализ. Не са открити следи от боя или химикали, което отхвърля версията за измама.

Има различни теории за мистерията, но нито една не дава ясно обяснение. Най-популярната версия става т. нар. психографичен ефект – теорията, че Мария Гомес Перейра несъзнателно „проектира“ изображенията върху пода чрез психическа енергия. Мнозина приемат това като възможно обяснение. Ретро.бг