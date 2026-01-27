Несъзнателно си увреждате косата, докато спите: 4 чести грешки

Нека си го кажем: правите много неща правилно, но има голяма вероятност да допускате най-големите си грешки, когато най-малко мислите за външния си вид – докато спите. Несъзнателно увреждате косата си, като я заплитате или утежнявате. Виновниците не са непременно продуктите, а малките рутини, които повтаряте ден след ден. Възглавницата ви, начинът, по който сушите косата си преди лягане, или на пръв поглед незначителни неща могат сериозно да повлияят на състоянието на косата ви. За щастие, има прости решения, които могат бързо да обърнат нещата – и да направят косата ви копринено гладка, здрава и блестяща.

1. Защо спането с мокра коса причинява повече вреди, отколкото изглежда

Много хора мият косата си вечер, но спането с мокра коса е един от най-противоречивите навици. Кутикулата на косъма се отваря леко, когато косата е мокра, което я прави по-чувствителна към натиск и движение. Когато главата се движи около възглавници, косата се уврежда по-бързо и изглежда неуправляема сутрин. Освен това, влагата при контакт с памучни възглавници създава допълнително триене, което само влошава и засилва къдренето. Затова се препоръчва да оставите косата си да изсъхне напълно по естествен път или със сешоар на ниска температура, преди да си легнете.

2. Неподходящ избор на възглавница и калъфка

Влиянието на материала, върху който спите, често се пренебрегва. Памучните чаршафи, макар и удобни и дишащи, създават триене, което заплита косата. Когато движите главата си, влакната на косъма се трият в по-грубата материя, което кара кутикулата да се повдигне и да създаде разрошен вид. По-меките материали като коприна или сатен са по-нежни към косата, позволявайки плавно плъзгане, което означава по-малко възли и по-малка нужда от сутрешно сресване. Инвестирането в качествена калъфка може да окаже дългосрочно влияние върху състоянието на косата ви без никакви допълнителни усилия, пише iwoman.bg.

3. Прекомерно стягане на косата преди лягане

Много хора връзват косата си на стегната опашка или кок, за да предотвратят заплитането, но прекомерното стягане има обратен ефект. Косата, която е опъната, е по-податлива на накъсване, механични повреди и възли там, където ластикът докосва косата. Ако трябва да спите с вързана коса, е по-добре да изберете мек, широк ластик или копринена лента, която намалява натиска. Те намаляват триенето и ви позволяват да се събудите с много по-лесна за стилизиране коса.

4. Използване на неподходящи продукти

Продуктите, съдържащи тежки силикони или прекалено силни балсами, могат да създадат твърдост в косата през нощта, което води до заплитане и сухи краища сутрин. Ако се използват продукти за нощна грижа, те трябва да са леки, подхранващи и нелепкави. Масла или серуми в умерени количества помагат за затваряне на кутикулата, като същевременно предотвратяват триенето и накъсването на косата. Правилният избор на продукт често е от решаващо значение за бързото разресване или продължителната рутина за разплитане