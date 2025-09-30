Нетаняху категорично отхвърли създаването на палестинска държава

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че не е приел на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп принципа за създаване на палестинска държава, предаде „Франс прес“.

„Изобщо не съм приемал това и то не фигурира в спогодбата. Едно нещо обаче беше ясно обяснено по време на дискусиите с Тръмп и то е, че се противопоставяме твърдо на една евентуална палестинска държава“, казва Нетаняху на видеозапис, публикуван в акаунта му в Telegram.

Планът, представен от Доналд Тръмп гласи, че „в крайна сметка са налице всички условия, за да се пристъпи към ясно самоопределение и създаване на палестинска държава“.





