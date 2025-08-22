Неуредени сметки причиниха скандал в Перник, повреден е автомобил

Мъж на 40 години е задържан за унищожаване и повреждане. В четвъртък във Второ РУ бил подаден сигнал за възникнал скандал между две лица в междублоково пространство на ул. „Ю. Гагарин“ в пернишкия кв. „Изток“. По данни на 44-годишен перничанин, управлявал лек автомобил „Опел“ били счупени странично огледало, заден стоп и подбитости на автомобила. Служители от Второ РУ посетили местопроизшествието и задържали 40-годишният извършител на когото е наложена 24-часова полицейска мярка. По първоначални данни става въпрос за неуредени финансови взаимоотношения. Образувано е бързо производство и действията по разследването продължават.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





