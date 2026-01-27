Неуспешен опит да регистрират лек автомобил с подправени номера в Перник

Лек автомобил с подправен идентификационен номер е установен от служители на ОДМВР – Перник. Колата, марка „Крайслер“, била представена в понеделник на пункта за първоначална регистрация и пререгистрация на МПС в пернишкия квартал „Калкас“. При задълбочения оглед е установено, че най-вероятно е извършена интервенция върху номерата на рамата. Автомобилът е иззет, като предстои назначаването на съответните експертизи. Образувано е досъдебно производство, а работата продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА