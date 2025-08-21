„Нечовешки магазин“ разшири мрежата си с нов обект в Kaufland-Кюстендил

Богат асортимент от специално подбрани над 25 000 натурални, био и специализирани храни, лакомств и аксесоари

Най-новият„Нечовешки магазин“ отвори врати в Kaufland-Кюстендил (бул. „Македония“ 10).Това е първият обект на веригата зоомагазини в югозападния град и трети в хипермаркет на Kaufland. Новотосъвместно начинание на партньоритее поредната стъпка към реализация на развиваната от ритейлъра one stop shoppingконцепция, която превръща хипермаркетите на Kauflandв удобно място, където потребителите намират всичко необходимо за себе си и за цялото си семейство.

Новият „Нечовешки магазин“, с площ от близо 60 кв. м, е разположен до касовата зона в Kaufland и предлага богат асортимент от специално подбранинад 25000 натурални, био и специализирани храни, лакомства, аксесоарии всичко, от което се нуждаят домашните любимци.

Макар и компактни като площ, обектите на„Нечовешки магазин“ на територията на Kaufland се отличават с максимална ефективност. Благодарение на стратегическото си разположение, те дават възможност на клиентите да се погрижат за любимеца си по всяко време, без това да им коства допълнително време и усилия.

„Kaufland е точният съюзник за изпълнение на стратегията ни за експанзия – с разрастваща се мрежа, стабилна структура и възможност за мащабно присъствие,“ – споделя Марио Иванов, изпълнителен директор на „Нечовешки магазин“.

„Това партньорство ни позволява да оперираме обекти на ключови локации с висок трафик, каквито са хипермаркетите на Kaufland“, казва още той.

Новият обект в Кюстендил е естественото продължение на успешния старт на партньорството в София, което потвърждаватенденцията, че културата на отговорна грижа към домашните любимци се разраства и извън големия град. „За нас е предимство да работим с партньори като Kaufland, тъй като по този начин развиваме брандовете си ръка за ръка“, казва Иванов.

В допълнение към физическия магазин, клиентите имат възможност да поръчват онлайн чрез полулярни онлайн платформи и да използват услугата click & collect — поръчват от вкъщи и получават удобна опция за вземане директно от магазина.

