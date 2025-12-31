Нещата, които мъжът ви не ви казва, но би искал вие да знаете

Ако ви се е искало да разберете кои са потребностите и желанията, за които мъжете трудно се решават да говорят, сега имате тази възможност да узнаете.

1. Иска да обръщате повече внимание на него, отколкото на децата

Децата изискват много време и внимание, но същото важи и за отношенията с половинката ви. А след като вече не сте само двама, ще имате нужда да инвестирате още в здравината на връзката с партньора ви, за да може тя да издържи на допълнителния стрес. Когато майката е заета почти изцяло с децата, в отношенията на двойката резонно настъпват проблеми.

2. Няма нужда от критики и напътствия

Много мъже не могат да приемат критики и напътствия, често това важи и за тези, които в началото на отношенията с половинката си са гледали благосклонно на корекциите – това обаче е било в романтичния период на връзката, когато са се чувствали ценени заради факта, че са предпочетени пред други мъже. Дори и да давате указания на партньора си с най-добри чувства, напълно възможно е да го карате да се чувства нервно във ваше присъствие. По-добре е вместо да давате указания, да предлагате помощта си, само когато ви я поискат. И не забравяйте да хвалите любимия си, когато има за какво, нека се чувства повече ценен и уважаван, вместо съден.

3. Иска да прави секс с вас

Най-вероятно това не ви звучи много изненадващо. И макар че той едва ли ще ви го признае, добре е да знаете, че физическото общуване помага на партньора ви да изгради с вас емоционалната връзка, която пък вие търсите. Ако един мъж постоянно е отблъскван, когато иска секс, той започва да се чувства несигурен в отношенията с партньорката си.

4. Изключва, когато сте прекалено бъбрива

Мъжете може и да казват, че не обичат да говорят, но истината е, че по-скоро не искат да ги въвличат в дълги и ненужни приказки. Опитайте да се изказвате с по-малко думи, особено ако имате нещо наистина важно за казване. Ако сте обвързали живота си с мълчаливец, постарайте се да избягвате да бъдете ненужно многословна с него. Иначе се получава абсолютно нежелан ефект и за двама ви: колкото повече вие говорите, толкова по-малко той ще ви слуша.

5. Понякога желае да е сам

Всеки има нужда да прекарва известно време без компания. И вие ще направите добре, ако не се притеснявате и не нервничите всеки път, когато половинката ви поиска да се разходи сам или да се отдаде на някое любимо занимание, което не включва и вас. Много бракове са се разпадали именно заради нарушаването на границите на личното пространство, което води до усещане за задушаване, твърдят брачни консултанти.

6. Иска да се наслаждавате на секса

За мъжете добрият секс не е просто да получат оргазъм. Те се чувстват истински удовлетворени, когато виждат и усещат, че партньорката им се наслаждава на интимността с тях. Ако половинката им не е достатъчно ангажирана с това, което се случва в леглото, мъжете могат да се почувстват наранени. Така че по-добре помислете как да увеличите сексуалното удоволствие и за двама ви.

7. Не желае да направлявате отношенията му с околните

Случва ли се, когато партньорът ви говори с други хора, вие да се опитвате да изяснявате думите му и да служите като своеобразен преводач какво точно е искал да каже той? Това е не само дразнещо за всички участници в разговора и подценяващо партньора ви, но и може да провокира у него реакция на отчуждение и „затваряне“. Ако усещате, че понякога влизате в ролята на говорител на половинката си, спомнете си, че именно това, което има да каже, и начинът, по който го казва, са били част от нещата, които са ви накарали да се влюбите в него.

8. Мрази да отгатва какво всъщност искате

Колкото и да ви се струва романтично партньорът ви да се сети сам какъв подарък искате за рождения ден или в кой ресторант предпочитате да отидете довечера, най-добре е да спрете да очаквате от него невъзможни неща. Бъдете ясни за това, което искате, или по отношение на това как се чувствате, и никога не го наказвайте с поведението си за това, че не умее да чете мисли. Така че ако искате понякога да получавате цветя, кажете го на партньора си и се зарадвайте и благодарете, когато ви подари букет. А ако например чувствате, че губите емоционална връзка, споделете му, че искате да прекарате един романтичен уикенд и го помолете да го организира.

9. Рискованите ситуации може да са възбуждащи

Не се страхувайте да пробвате различни неща в спалнята. Много от участвалите в тайна любовна връзка признават, че усещането, че правят нещо забранено, и страхът от това да не бъдат хванати, ги възбуждали допълнително. Премахването на бариерите и прекрачването в нови интимни полета увеличава вълнението и тревогата, което води до засилено сексуално желание.

10. Той е много по-чувствителен, отколкото показва

И това важи най-вече за преживяванията в спалнята. Образът на мачото, който винаги е готов за секс, всъщност не е много реалистичен. Истината е, че ако един мъж не се чувства достатъчно желан от половинката си и привлекателен в нейните очи – това може да окаже силно негативно влияние върху либидото и представянето му в леглото.

11. Ще му се по-често да чува: „Обичам те“

Не забравяйте важността на тази фраза за отношенията ви и не се успокоявайте с това, че той си знае. Практиката на брачните консултанти показва, че е добре всеки ден да казвате на половинката си, че го обичате, и да му показвате по различни начини, че го цените и че има специално място за него в живота ви.