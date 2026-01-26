Нещата, които се смятат за изневяра

Изневярата има различен смисъл за различните хора. Едно обаче е ясно – никой не иска да му се случва, защото това е нещо болезнено, разочароващо и тъжно. Парадоксалното е, че има много мъже, а и жени, които мислят и действат на принципа: „За мен това е позволено, но за нея/него – не“.

Изневярата не се изявява само в сексуалния акт с друг човек, различен от партньора ви. Тя може да бъде много други неща – неща, които дори може би не осъзнавате. Най-добре може да си отговорите на въпроса дали нещо се брои за изневяра, ако си представите, че вашата половинка го прави. Заболя ли ви? Ядосахте ли се? Ако да, значи е време да преразгледате собственото си поведение.

На първо време, ето няколко малки неща, които също биха се сметнали за изневяра:

1. Лъжете, че сте необвързани.

Ако сте обвързани, но в същото време твърдите точно обратното на друг човек, значи определено нещо не е както трябва. Не бива да криете партньора си, а трябва да се радвате, че го имате. Най-малкото подобна лъжа е ужасно неуважителна към вашата половинка. Бихте ли се зарадвали, ако разберете, че и вас са ви „скрили“?

2. Изпращате снимки на друг човек.

Особено снимки, които показват голяма част от голото ви тяло или новото ви бельо. Дори до този момент всичко да си остава във виртуалното пространство, изпращането на подобни снимки също е вид измама по отношение на вашия партньор. Освен това границата между „само писането“ и срещите е много малка.

3. Флиртувате във всяка възможна ситуация.

Всеки човек понякога може да се поддаде на флирта – все пак това е нещо приятно, пък и кой не иска да се чувства харесван? Съвсем различно е обаче, ако флиртувате във всяка удобна за вас ситуация, макар да не правите нищо повече. Не си позволявайте флиртът да стане начин на живот за вас.

4. Няколко целувки, докато сте били пияни.

Няма значение, че сте прекалили с алкохола – вие сте отговорни за собствените си решения и действия. Вие бихте ли оправдали половинката си, ако тя беше постъпила по същия начин?

5. Имате емоционална афера.

Както вече стана ясно, изневярата невинаги е секс. Невинаги дори включва целувки, докосване или какъвто и да е друг физически контакт. Вие просто може да имате емоционална афера, вероятно защото не искате да „прекрачвате границата“ и тя да прерасне в нещо по-голямо. Истината обаче е, че това е достатъчно голямо.