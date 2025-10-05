Не е виновно времето: Какво се крие зад метеочувствителността

Хората често отдават главоболието и промените в настроението на резките промени във времето. Но има ли наистина връзка между тези неща?

Метеочувствителността, известна още като метеопатия, е състояние, при което човек изпитва влошаване на самочувствието в отговор на промените в метеорологичните условия. Тя обаче не може да бъде наречена заболяване. Такава диагноза липсва в Международната класификация на болестите.

По-точното определение е комплекс от негативни реакции на организма към промените във факторите на околната среда.

„Проведено е мащабно проучване с група от десет хиляди доброволци. То се е състояло във Великобритания, Нова Зеландия и Австралия. И те не са открили никаква връзка между променящите се метеорологични условия и самочувствието на групата доброволци“, съобщава физикът Александър Погосян.

С какво тогава могат да бъдат свързани симптомите, които измъчват всички, наричащи себе си метеочувствителни?

Най-вероятно, казват експертите, промяната във времето засилва отклонения, които вече съществуват.„Ако човек е имал проблеми със сърцето или кръвоносните съдове, или промени, свързани с атеросклероза, с артериална хипертония, то тези хора изпитват значително повече нарушения, отколкото тези, които не са имали такива проблеми преди“, разяснява неврологът и кандидат на медицинските науки Рада Циренжапова.



Огромна роля тук играе и самовнушението.



„Очакваме, че сега времето ще се промени, ще се почувстваме зле и мозъкът сякаш започва да обръща внимание дори на слабите сигнали на организма. Той ги усилва до състояние, в което главата вече започва да боли и да се вие много силно, а след това се появява сънливост“, анализира психологът Мария Корабелникова.

Кои хора са зависими от промените във времето?

Времето в дома на Александър Гудков и Татяна Станиславчук се разваля едновременно с влошаването на прогнозата навън. Мъжът отказва да повярва, че съпругата му е метеочувствителна.



„Оплакванията на съпругата ми от времето са, разбира се, самовнушение. Защото времето по никакъв начин не влияе на самочувствието на човека“, казва той.



Но съпругата му уверява, че внезапният дъжд или рязката жега ѝ причиняват множество неприятни симптоми.



„Настроението и самочувствието ми много се влошават, появява се слабост. Съответно не мога да обърна необходимото внимание на близките си и на любимия си съпруг“, пояснява жената.



Александър е сигурен, че всичко се дължи на огромното количество непроверена информация в социалните мрежи. Той смята съпругата си не за метеочувствителна, а за твърде доверчива.



„Прекарва твърде много време в интернет, гледа клипове на психолози“, разказва съпругът на „метеочувствителната“.



За да сложи точка на семейния спор, Татяна посещава лекар.



„Зле ли ви е, когато е горещо или студено?“, интересува се специалистът.



„Зле ми е, когато е горещо и когато има смяна на времето. Тоест, да речем, било е топло и изведнъж температурата се покачва или рязко спада“, обяснява Станиславчук.



На първо място лекарят назначава общи изследвания, по чиито резултати веднага намира отклонения.



„Вашият хемоглобин е 123. Това е точно на долната граница на нормата. Но при определени аспекти, например при промяна на налягането или температурата, вие ще усещате тази хипоксия под формата на световъртеж. Добавят се проблеми с кръвното и артериалното налягане ще се повиши“, обясни на героинята терапевтът и основател на клиника за превантивна медицина Олег Абакумов.



Ниското желязо в обикновени условия може и да не се забележи. Но в стресови ситуации, включително при рязка смяна на времето, симптомите могат да бъдат доста неприятни.



„Вашият среден обем на еритроцитите е 78, а нормата е от 85. Оказва се, че това понижение на хемоглобина се дължи на желязодефицитна анемия“, разказа подробно лекарят.



С други думи, всеки, който вече има някакви здравословни проблеми, може да усеща върху себе си рязката смяна на времето. За да не ви завари болката неподготвени, трябва да държите болкоуспокояващо в аптечката си./woman.bg

