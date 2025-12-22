Не изхвърляйте утайката от кафето

Мнозина започват деня си с чаша ароматно кафе, но малцина се замислят за какво може да се използва утайката, останала след приготвянето на любимата напитка. Ето някои интересни и полезни приложения на утайката от кафе:



Като тор за растенията: Смесете утайката с почвата или я поръсете около растенията. Кафето съдържа азот, калий и магнезий – ценни хранителни вещества за растенията. Но използвайте умерено – утайката е киселинна и в големи количества може да навреди.



Като природен репелент: Поръсете около саксии, врати или первази. Ароматът и текстурата на утайката отблъскват нежеланите гости.



Като скраб за съдове: Смесете утайката с малко вода или сода и я използвайте за почистване на загорели съдове. Абразивните частици премахват мазнини и налепи, без химия.



Като ексфолиант за тяло: Смесете я с кокосово масло или мед и ще получите натурален скраб за тяло. Помага за премахване на мъртвите клетки и подобрява кръвообращението.



Като неутрализатор на миризми: Поставете изсушена утайка в отворен съд в хладилника, в обувки или гардероб. Абсорбира неприятни миризми – естествен и евтин ароматизатор.