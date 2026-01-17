Не казвайте това на необвързаните си приятели

Вече сте на 20 и няколко, може би дори по-близо до 30. И не сте обвързани. И това за вас си е ок. Но има и хора, за които не е остаряло схващането, че ако на 28 нямате две деца и съпруг, значи нещо не ви е наред. Такива хора могат да окажат много неприятен натиск с постоянните си намеци, че нещо не ви „върви в живота“. Крайно неприятно усещане.

Обикновено нещата днес стоят така – не се срещам с никого, не защото не мога да намеря с кого, а защото не мога да намеря този, с когото наистина искам да бъда. И това е нормалната ситуация. Това обаче не е съвсем разбираемо за ограничените и затворени в собствените си светове хора. И затова постоянно слушате около себе си разни подмятания, които никак не са приятни. Затова, ако сте в обратната ситуация, не бъдете такива към своите необвързани приятели.

„Вече е време да си намериш някого.“

Никой не „трябва“ да си намира някого. Нормално е всеки да иска да има половинка в живота си, но отчаяното търсене не води до нищо. И с това е наясно всеки, който някога е бил сам (практически е невъзможно обратното). Много хора обаче живеят с представата, че ако си намерят половинка, всичките им проблеми и нещастия ще се решат от само себе си. Но това просто няма как да стане. Ако започнем връзка, просто за да не сме сами, това обрича нещата на пълен крах. Истински щастливата връзка се случва, когато си опознал себе си, когато обичаш себе си.

„Никога няма да намериш някого, ако не се промениш.“

Винаги ще се намери някой, който може да ни държи сметка дали си имаме гадже, или не. Ако считате, че има неща, които искате да промените в живота си, направете го, но не заради това, какво ви говорят околните. Не може да слушате всевъзможни съвети, само и само да си намерите мъж. За да се гордеете със себе си и да имате оправдано самочувствие, вземе юздите в ръце и направете промените, които ще подобрят живота ви като цяло.

„Няма да станеш по-млад/а.“

Да, но ставам по-опитна и по-мъдра, да се надяваме. Дори и ние, „нещастните необвързани“ знаем, че остаряваме и няма да станем по-млади. Няма нужда някой да ни го напомня. Всяка година, която преминава в самота, за нас е една година по-малко време, в което имаме шансът да открием истинска половинка. Но не искаме да броим това време като изгубено. А напротив – трябва да се възползваме от него и да го ценим. Времето насаме със себе си и за себе си никога не може да се счита като пропиляно. Именно това време може да е нещо като подготовка за онази шеметна любов, която ще ни връхлети.

Когато се говори с такива думи на някой необвързан, това не му помага, а напротив – най-много да го стресирате и стъпчете. Ако ви пука за този човек, не можете да му говорите така. Да не забравяме, че времето тече неумолимо бързо. И ние нямаме контрол над него, а единствено над самите себе си. Трябва да се държим адекватно към околните, защото както днес един е във връзка, така утре може да е в съвсем различна ситуация.

Източник: Aia.bg