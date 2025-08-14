Не най-справедливото, но най-лесно приложимото! Изчисление на такса смет на брой ползватели на имот – най-предпочитаният модел от общините в Югозапада

Колко пъти кофата за смет е била изпразнена за съответен период през годината ще броят от 1 януари 2026 г. в община Петрич. Така кметският екип смята, че ще насърчи разделното изхвърляне на отпадъци в специализираните за това контейнери, което пък да доведе до намаление на количеството на непреработваемия битов отпадък. Законодателството за отпадъците у нас налага след Нова година да бъде въведен нов модел „замърсителят плаща“, при който таксата „битови отпадъци“ се формира според количеството боклук, което се генерира от всеки ползвател. Това налага промени в досегашните практики, които в повечето общини са базирани на данъчната оценка на имота или на броя на живеещите в него.

Кметският екип на Петрич планира еднофамилните къщи да разполагат с индивидуални кофи за боклук с вместимост 110 л, а на блоковете ще се осигурят контейнери, събиращи 1100 литра. Индивидуални контейнери ще се осигурят и за бизнеса. За сега общинската управа няма отговор на въпроса как да се следят комшиите да не изхвърлят боклука си в чуждата кофа.

Началникът на отдел „Екология“ Антоанета Петрова коментира, че на този етап няма възможност за отчитане на индивидуалното количество боклук от всяко домакинство, тъй като камионите за сметосъбиране не разполагат с кантари, нито има възможност за персонален достъп с чип до всяка кофа. „Ще е нужно време за промяна на съзнанието на хората и това няма как да стане от 1 януари 2026 г., затова идеята ни като начало е да мотивираме разделното изхвърляне на боклука като обмисляме дори въвеждане на стимули. В града имаме контейнери за разделно събиране на 90 точки, по-големите села също разполагат с такива, но те са недостатъчни. Все още обмисляме различни варианти за такса смет от 1.01.2026 г.“, каза А. Петрова. До края на ноември местният парламент ще трябва да одобри промени в общинската наредба, визираща новите условия за таксуване на сметосъбирането.

В община Симитли заведенията и предприятията вече са снабдени с персонални контейнери за разделно събиране на отпадъците, информира кметът Апостол Апостолов. На въпрос как ще бъдат таксувани симитличани след Нова година за сметосъбирането, той бе категоричен, че петте общини, обединени в Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Симитли, Благоевград, Рила, Кочериново и Бобошево, трябва да се обединят в прилагането на единен принцип при изчисление на такса смет за бита. „Най- вероятно ще се спрем на таксуване на брой ползватели на имота“.

Както „Струма“ писа, това е принципът, предложен от кмета на Благоевград Методи Байкушев, за дискусия и решение на предстоящата в края на август сесия на местния парламент.

На въпрос как екипът му смята да ограничи евентуални междусъседски разпри заради чужд боклук Ап. Апостолов отговори, че обмисля вариант да се разреши контейнерите да се прибират в дворовете, като се изнасят в определените за събиране на съответния отпадък дни. Той обобщи, че няма абсолютно справедлив вариант за таксуване според замърсяването няма и със сигурност цената на услугата ще се увеличава напред във времето.

До момента само 2 общини в Югозапада планират въвеждане от 1 януари 2026 г. на модел за изчисление на такса битови отпадъци, който не е базиран единствено на броя на живеещите в имота. Община Гоце Делчев е една от първите, които въвежда нов модел, базиран на реалното количество отпадък. Там пилотно въведе „умен“ контейнер с чип, който да измерва колко отпадък се изхвърля от всеки ползвател. Това би позволило справедливо и прозрачно таксуване според принципа „замърсителят плаща“. Такъв контейнер беше поставен до Второ основно чилище в града.

В Кюстендил преди година чрез анкета сред гражданите бяха дискутирани три стандарта за таксуване – по брой обитатели, по брой и вид съдове и честота на събирането им, и базирано на индивидуално количество отпадъци (напр. торби). На свикана в началото на март среща с бизнеса и обществеността кметът Огнян Атанасов анонсира пилотен проект, предвиждащ в многофамилни сгради и обекти да се монтира система на стандартни контейнери от типа „бобър“, снабдени с чип система, която измерва количеството изхвърлен отпадък. Той даже демонстрира първата за страната надстройка върху съществуващ съд за отпадък, поставена на кръстовището на улиците „Цар Симеон” и „Христо Ботев”. Целта е да се насърчава разделното събиране, като системата е безплатна за гражданите. Към момента все още няма официално утвърден нов модел на таксуване на бизнеса и жителите на общината.

Подобно на Благоевград и общините Сандански и Банско планират да изчисляват таксата основно на база на броя на ползвателите в имота за физически лица. За фирмите и юридическите лица моделът включва отчитане според обема и честотата на извозване на отпадъците.

В общините Разлог и Струмяни все още няма решения за преход към нов модел на таксуване. Кметът на Разлог Красимир Герчев обяви наскоро мнението си, че държавата следва да изработи ясна и единна методика за въвеждане на новите модели за изчисляване на такса смет. Той отбеляза, че на проведената преди няколко месеца среща на кметовете в Югозапада по тази тема до консенсус за конкретен единен модел на изчисление на такса смет не се стигна, затова на този етап в Разлог са се спрели на старата методология на база промили, който не е най-справедливият, но към момента е приложимият.

Община Рила подготвя преход към модел, базиран на брой ползватели и количество отпадък за юридическите лица, с обявена декларативна кампания през август-септември 2025 г.

В община Дупница също още няма окончателно решение за модела, по който ще се изчислява такса смет от 1 януари 2026 г. Обсъжданите опции са таксуване на брой ползватели на имота и по количество, но за въвеждане на втория модел общината няма оборудване, което го прави на практика неприложим на този етап.

До декември всички общини в страната трябва да приемат нови наредби за такса битови отпадъци, които да регламентират извършването на услугата след Нова година.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





