Не помня такова нещо: Основни причини мъжете да не слушат жените

Колко често сте чували от партньора си фразата „Не помня такова нещо… Не си ми го казвала!“ и сте усещали как ви обзема обида?

Сякаш сте обяснили всичко, повторили сте го за всеки случай, а той все едно не е и чувал за случката или за плановете ви.

На пръв поглед изглежда очевидно: не ви слуша, защото темата не го интересува. Или не го интересува този, който повдига темата. Но всъщност нещата не са толкова прости – психолозите обясняват как работи мозъкът на мъжете, когато става дума за комуникация.

Защо не ви чува? Ето основните версии:

1. Мъжете са майстори на еднозадачността

Мъжкият мозък е устроен така, че трудно се справя с няколко задачи едновременно. Когато е съсредоточен върху нещо важно – например, работа, спортен мач или разговор с приятел – всеки външен сигнал, включително вашите думи, изисква от него пълно превключване на вниманието.

2. Женският глас е по-труден за възприемане

Според някои изследвания мъжете възприемат женския глас по-трудно. Учени от Университета в Шефилд са установили, че мъжкият мозък обработва женския глас като музикален звук, което изисква допълнително когнитивно натоварване. Затова на партньора ви е по-лесно да възприема думите на колега, приятел или продавач, отколкото вашите. И причината не е в приоритетите, а във физиологията.

3. Различен начин на възприемане на информацията

Жените са склонни към многозадачност и могат едновременно да говорят и да слушат, лесно прескачайки от тема на тема. Мъжете, напротив, се фокусират върху една задача, а вниманието им е ограничено. Дори да кажете нещо важно, докато той говори, е малко вероятно да го чуе и осмисли, защото е зает да формулира собствените си мисли.

Как да накарате мъжа ви да ви чуе?

1. Изберете подходящ момент. Преди да започнете разговора, попитайте: „Можеш ли сега да говорим?“ или „Кога ще ти е удобно да обсъдим нещо важно?“. Така ще го настроите да възприема информация.

2. Бъдете конкретни. Формулирайте ясно и без излишни подробности. Мъжете ценят конкретиката. Вместо „Трябва да поговорим за връзката ни…“ кажете: „Искам да прекарваме повече време заедно. Да помислим как да го направим“.

3. Използвайте комплименти. Обърнете се към него с думи, които ще му бъдат приятни. Например: „Трябва ми твоята помощ, защото си толкова умен!“. Комплиментите винаги привличат вниманието.

4. Дайте му време. Не очаквайте незабавен отговор. Често на мъжете им е нужно време, за да осмислят информацията. Бъдете търпеливи.

Разбирането на разликите във възприемането на информацията от мъжете и жените е ключ към хармоничните отношения. Не винаги мъжът забравя важна информация, защото не го интересува – възможно е просто да не я е чул.





