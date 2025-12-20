Не пренебрегвайте хидратация през зимата — сухата кожа и ставите ви ще ви благодарят

Поддържането на добра хидратация може да бъде изненадващо трудно през зимните месеци, но здравните експерти твърдят, че това е също толкова важно, ако не и по-важно, колкото през лятото.

Ядира Сантяго Бануелос, клиничен асистент-професор и практикуваща семейна медицинска сестра в Училището по медицински сестрински грижи към Университета „Пърдю“, заяви, че хидратацията играе ключова роля във всичко – от здравето на кожата до имунитета, когато температурите падат.

„Когато сме добре хидратирани отвътре, сме и по-добре хидратирани отвън, което помага при суха кожа. Това помага и за смазването на ставите ни, което определено ни е необходимо, когато излизаме да почистваме сняг“, казва Бануелос, цитирана от „Евронюз“.

Хидратацията подкрепя имунната система по време на пиковия сезон на настинките и грипа. „Тя помага за поддържането на влажна лигавица, която предпазва от вируси, бактерии и други подобни през зимата“, добавя тя.

Защо зимното обезводняване лесно остава незабелязано

Според Бануелос хората често подценяват риска от обезводняване през по-студените месеци.

„Обикновено през зимата не свързваме тези месеци с обезводняване. Така че не мислим активно за това да пием достатъчно вода през тези месеци“, обясни тя.

В същото време реакцията на тялото на жаждата става по-слаба. „Нашите рецептори за жажда всъщност намаляват с около 40%“, посочи Бануелос, което означава, че хората може вече да са обезводнени, когато почувстват жажда.

Студеното време също допринася по по-малко очевидни начини. Сухият въздух извлича влагата от кожата, хората уринират по-често през зимата и все пак се потят – макар и по-малко забележимо.

„Все още се потим, но често не го забелязваме толкова много, защото потта се изпарява много по-бързо на студа“, заяви тя.

Какви са рисковете за здравето от дехидратацията?

Според Бануелос дехидратацията може да причини широк спектър от симптоми, в зависимост от това колко тежка е, включително замаяност, суха кожа, напукани устни, чувство на прилошаване и замъглено съзнание, както и умора.

По-продължителното обезводняване може да бъде много по-сериозно. „То определено може да доведе до по-тежки странични ефекти, включително проблеми с бъбреците, като бъбречна недостатъчност и повишен риск от образуване на камъни в бъбреците“, предупрежди тя.

Колко вода всъщност ни е необходима?

Общоприетият съвет да пием осем чаши вода на ден може да не е достатъчен за всички.

„Мъжете обикновено се нуждаят от малко повече, около 13 чаши или 104 унции (около 3 литра) вода на ден. А жените се нуждаят от малко повече, средно около девет чаши или 72 унции (около 2 литра) вода на ден“, каза Бануелос.

Нуждите могат да се увеличат по време на бременност или кърмене, когато жените може да се нуждаят от количество вода, сходно с това при мъжете.Източник: БГНЕС