Не път, а пропаст: Как хората в с. Ощава са откъснати от света

Липса на медицинска грижа, нередовен транспорт и посегателствата над възрастни хора са само част от проблемите на малките населени места. Неминуемо всичко това води до обезлюдяване. А за село Ощава, освен всичко изброено, там пътят до една от махалите, прилича вече на Гранд Каньон, без обаче да привлича туристи, предава Нова. Много често автомобили се оказват в истински капан.

В махалата живеят непостоянно около 20-30 човека. „2000 лева сме дали за ремонт за 2 месеца. При пенсия от 350 евро. Обичаме Ощава, но ще ни принудят да се спрем да идваме”, споделят хората от района.

Пътят никога не е бил в перфектно състояние, но все пак е било възможно да се минава.



„Със собствени средства бяхме направили всичко – събрахме пари, викнахме багер, дойде камион и оправихме пътя. След големия пожар през 2017 г. всичко се съсипа. Горските стопанства вкараха техника, за да изнасят изгорелите дървета”, казват още хората.

От Югозападното държавно предприятие обясниха, че за последно техни тежкотоварни коли са минавали по пътя през 2019 г. След това твърдят, че са възстановили участъка, а впоследствие, за да залесяват преминавали оттам с лекотоварни автомобили.

От община Кресна обясниха, че знаят за проблема. Увериха, че пътят ще бъде възстановен, съсипаните канавки край него също.