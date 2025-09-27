Не се наспиваш? Ето какво се случва с твоето тяло

Сънят е изключително важен за нашето здраве – физическо и психическо. Той играе ключова роля в много процеси по възстановяване на тялото ни.

Защо е толкова полезен сънят?

Докато спим, тялото ни има време да се възстанови, да регенерира клетките и да „ремонтира“ увредените тъкани. Например, мускулите се възстановяват след физическо натоварване.

Сънят е от съществено значение и за обработката на информация и консолидацията на паметта. По време на сън мозъкът преглежда и съхранява новопридобити знания.

Липсата на сън може да доведе до раздразнителност, стрес и тревожност. Сънят помага на мозъка да обработва емоционални събития и да регулира настроението.

Когато спим, имунната система работи усилено за борба с инфекции и възстановяване на организма.

Колко часа е добре да спим?

Препоръките за това колко часа сън ни е необходим варират в зависимост от възрастта. Те могат да варират и в зависимост от индивидуалните нужди и начина на живот.

Новородени (0-3 месеца): 14-17 часа на ден;

Бебета (4-11 месеца): 12-15 часа;

Деца (1-5 години): 10-13 часа;

Деца в училищна възраст (6-13 години): 9-11 часа;

Тийнейджъри (14-17 години): 8-10 часа;

Възрастни (18-64 години): 7-9 часа;

Стари хора (65+ години): 7-8 часа;

Какво се случва, ако не се наспим?

Липсата на сън може да носи много последствия след себе си – от дребни и почти незабележими до наистина много сериозни. Едно от тях е намалена концентрация и памет. Липсата на сън влошава вниманието, паметта и способността за вземане на решения. Не са изключени и проблеми с настроението. Хроничната липса на сън може да доведе до депресия, тревожност и раздразнителност.

Недостатъчният сън може да намали ефективността на имунната система, което увеличава риска от болести, може да повиши нивата на стресовия хормон кортизол, което води до проблеми с теглото и метаболизма.

Липсващият сън понякога е свързан и с по-сериозни ситуации, като например повишен риск от сърдечно-съдови заболявания, диабет тип 2 и хипертония.

Сънят е основен фактор за нашето здраве и ефективност през деня. Не само количеството сън е важно, но и качеството му. За да се чувстваме добре и да функционираме оптимално, е важно да спим достатъчно, в подходящо време и в спокойна среда.dariknews.bg





