При и нцидент с пиян шофьор в Санданско!Седем тийнейджъри извършиха граждански арест, не се поколебаха и проявиха смелост

Пет момичета и две момчета получиха грамоти от ръководството на ОДМВР-Благоевград за проявена смелост и доблест при инцидент с водач на МПС в с. Лозеница.

Във вечерните часове на 29.08.2025 г. в с. Лозеница, община Сандански петте момичета и двете момчета, които са на възраст от 15 до 18 години и са ученици в: 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ – гр. София, 26 СУ „Йордан Йовков“ – гр. София, Софийска професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ – гр. София, ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград, ЗПГ „Климент Тимирязев“ – гр. Сандански и и Спорно училище – гр. Сандански забелязали спрял напречно на пътното платно лек автомобил, от който слязъл водачът му във видимо нетрезво състояние. Младежите незабавно уведомили органите на реда и до пристигането на полицейския патрул, проявявайки абсолютна отговорност и смелост, направили всичко възможно да възпрепятстват потеглянето на мъжа с автомобила. На място полицейските служители установили, че водачът е 65-годишен мъж от гр. София, чиято проба с техническо средство за употреба на алкохол отчела наличие на 1,83 промила. Той е задържан, а благодарение на съобразителността и отговорността на младежите е предотвратена възможността за пътен инцидент.

За проявената смелост, доблест и гражданска позиция, от името на ръководството на ОДМВР-Благоевград, за достойната си постъпка младежите получиха грамоти, които им бяха връчени от старши инспектор Венцислав Вангелов – началник на група „Криминална полиция“ при РУ-Сандански в присъствието на разследващ полицай Даника Томова и инспектор Детска педагогическа стая Мария Манушева при РУ-Сандански.





