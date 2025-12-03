Не слагайте тези неща в портфейла си, ако искате да привличате пари

Портфейлът не е просто аксесоар за съхранение на пари, а мощен символ на финансова енергия. Народните знаци, базирани на принципите на Фън Шуй и ежедневния фолклор, показват, че някои предмети могат да блокират паричния поток, да привличат отпадъци и да отблъскват нови доходи.
РБК-Украйна ви казва какви неща не бива да държите в портфейла си, за да не изплашите парите.
- Снимки на приятели и семейство
Това е може би най-разпространеното суеверие. Въпреки че много хора държат снимки на децата или близките си в портфейлите си, от гледна точка на финансовата енергия това е строго забранено.
Парите са много „ревнива“ енергия. Смята се, че не бива да споделят пространство с емоционални и лични привързаности. Наличието на снимки може да доведе до факта, че парите постоянно ще бъдат насочвани към нуждите и проблемите на хората, чиито снимки се съхраняват там, причинявайки неочаквани финансови разходи, свързани с тях.
- Стари чекове и касови бележки
Натрупването на стари чекове, разписки за плащане и ненужни хартиени отпадъци е основният враг на паричния поток. Чековете символизират вече направени разходи. Като ги пазите, вие постоянно се фокусирате върху миналото, блокирайки потока от нови пари. Портфейлът ви трябва да е място за бъдещи доходи, а не архив от минали загуби.
- Празни блистери от лекарства
Това включва празни контейнери от хапчета, лекарства или дори рецепти, които вече не използвате. Тези предмети символизират болест и принудителни медицински разходи. Те програмират портфейла ви постоянно да харчи пари за здраве, което поправя негативна финансова ситуация.
- Счупени и повредени предмети
Това включва скъсани или огънати визитки, счупени огледала или всякакви предмети с дефекти. Счупените неща носят енергията на разрушението и нещастието. Това важи особено за огледалата, които са мощни мистични предмети. Съхранението на счупено огледало в портфейла, според знаците, води до „разделяне“ на финансовото благополучие.
- Разписки за дългове или напомняния за заем
Това включва вашите собствени дългови разписки, както и кредитни карти, които имат много дългове. Това е символ на постоянна финансова тежест и дълг. Портфейлът трябва да символизира изобилие, а не задължение. Като държите касови бележки, вие привличате енергия, която ви кара постоянно да се чувствате виновни.
- Скъсани или смачкани банкноти
Банкноти, огънати наполовина, силно смачкани или скъсани, които не бързате да разменяте. Това показва неуважение към паричната енергия. Парите обичат реда. Смачканата банкнота е „обидена“ и няма да доведе други със себе си. Ако банкнотата е силно повредена, тя трябва да бъде обменена в банката възможно най-скоро.Вести.бг