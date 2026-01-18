Бодигардът на Холивуд: Кевин Костнър на 71!

На днешния ден преди 71 години в Линууд, Калифорния, се ражда една легенда и бъдещ секссимвол – Кевин Костнър.В детството си той е едно плахо момче, което се чувства несигурно, заради ниския си ръст, но с времето се превръща в един от най-желаните мъже в света.

Много преди пробива си в киното Кевин Костнър завършва маркетинг в университета във Фулъртън. Никога не е подозирал, че един ден ще бъде велик актьор, а интересът му към киното се заражда чак в студентските му години, припомня woman.bg.

В края на 70-е той е решен, че иска да се занимава с това изкуство и първоначално изкарва парите си като сценичен работник.

Една от първите роли на Кевин е в драмата „Голямото замръзване“ през 1983 г. Там той е ангажиран да играе самоубиец, но след месеци репетиции и снимки сцените с него са изрязани от лентата. Това е първото голямо разочарование за Костнър, но не след дълго съдбата отново му се усмихва. За щастие режисьорът Лорънс Каздън е забелязал големия талант на Кевин и го кани да участва във филма Силверадо.

Кариерата на актьора постепенно тръгва нагоре с участието му в две хитови продукции: „Без изход“ и „Недосегаемите“. До края на 80-е Кевин Костнър се превръща в любимец на публиката и критиците.

90-е започват още по-обещаващо, тъй като тогава е и дебютът му като режисьор.

Лентата е със заглавието „Танцуващият с вълци“, а успехът му е толкова голям, че печели „Оскар“ за най-добър филм. Кевин Костнър също печели престижната награда за най-добър режисьор.

Следващите хитове, които носят огромна слава на актьора, са: „Робин Худ: Принцът на разбойниците“ през 1991 г. и „Бодигардът“ през 1992 г. Кевин Костнър вече е на върха на славата, но последват и няколко разочарования. Филмите „Перфектният свят“ и „Уайът Ърп“ предизвикват смесени реакции в киноманите и не са от най-успешните заглавия.

През 1995 г. Кевин участва в хитовия „Воден свят“, а на снимачната площадка му се налага да се изправи пред много трудности и препятствия, включително сцени в океана върху специално построени платформи. Целият екип се разболява от морска болест, заради което снимачният процес е забавен. Въпреки всичко филмът е факт и печели успех.

В последната година от 90-е Кевин изиграва поредната си главозамайваща главна роля. Лентата е „Писмо в бутилка“, а в нея актьорът си партнира с Робин Райт и Пол Нюман.

През годините Кевин Костнър продължава да се доказва като любимеца на киното и участва в редица популярни продукции, а през 2005 г. дава воля на друга своя страст – музиката. Тогава започва работа с бандата „Modern West”, а през 2008 г. излиза и първият им съвместен албум.

И въпреки че се развива усилено в музиката, той не обръща гръб на киното. Участва във филми като „Тринайсет дни“, „Свободна територия“, „Укротяване на гнева“, „Спасителен отряд“, „Човек от стомана“, „3 дни да убиеш“ и много други.

Освен с успешна кариера Кевин Костнър може да се похвали и с щастлив семеен живот. Немалко дами са въздишали по него, а той има само един провален брак зад гърба си. Първата му съпруга е Синди Силва, за която е женен почти 20 години. Цяло десетилетие след развода им Кевин сключва брак с манекенката Кристин Баумгартнер през 2004 г., с която се развежда през 2024 г.

Костнър е баща общо на 7 деца – 3 от настоящата си съпруга, 3 от първата си жена и 1 от връзката си с Бриджит Руни.