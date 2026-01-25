Не сте влюбени, а просто запълвате празнота, вижте знаците

Как да разберете дали наистина харесвате – или може би дори обичате – някого, или просто запълвате празнота?

Какво изобщо би ви липсвало? Каква е разликата между това да сте сами и да се чувствате самотни? Дали е просто привързаност? Ето някои конкретни признаци, че не сте влюбени, а всъщност запълвате празнота в сърцето си:

Разсейвате се

Когато една връзка приключи, трябва да си позволите да почувствате всичко, от което се нуждаете, за да се излекувате от нея. Да скърбите, да плачете, да ви боли. Ако не направите това и вместо това се впуснете в нова връзка, може би се разсейвате. Използвате „любовта“ като средство за бягство от реалността. Избягвате лечебния процес и се разсейвате от други аспекти на живота си и скритите проблеми.

Идеализирате всичко

Гледате ли на любовта през розови очила? Ако сте отговорили с „да“, може би идеализирате човека, с когото сте, или връзката ви и в крайна сметка запълвате някаква празнота. Харесва ви идеята да сте с него. Може би пренебрегвате червените му знамена и как не се съгласявате един с друг. Може би игнорирате действителните проблеми във връзката ви. Просто не искате да приемете реалността и отказвате да признаете през себе си, че вашите сегашни отношения не са перфектни, че не са това, за което сърцето ви наистина копнее. По-лесно е просто да сложите розовите очила и да се примирите.

Страх ви е да сте сами

Има разлика между това да сте сами и да се чувствате самотни. Психолозите казват, че да сте сами се отнася до физическото състояние на това да не сте с друг човек, докато самотата е психологическо състояние на емоционална откъснатост от другите. Ако наскоро сте прекратили връзка и сте се впуснали в нова, без да си дадете нужното време да я обработите и излекувате (без значение колко време може да отнеме), тогава най-вероятно се опитвате да запълните празнота. Някои връзки – и техните финали – изискват много вътрешен растеж и обработка. Но ако се страхувате да се задържите в тази болка и просто искате да се впуснете в нещо ново и вълнуващо, това е нещо, което трябва да обмислите. Може би не се чувствате комфортно да сте сами със себе си. Може би сте зависими от външно признание. Каквато и да е причината, бъдете честни и се запитайте: Страхувам ли се да бъда сама?

Има емоционално прекъсване или бърза промяна

Когато наистина сте влюбени, се чувствате спокойни. Чувствате се сигурни, стабилни и доволни. Когато сте във връзка, която запълва празнота (или може би просто в токсична връзка или ситуация), се чувствате тревожни. Емоциите ви се колебаят: в един момент сте в мир, а в следващия сте нервни, ревниви, може би дори празни. Ако разчитате на партньор и на неговото присъствие в живота си, за да ви направи щастливи, това може да е знак, че го използвате като средство за запълване на празнота. Връзката не се корени в истинска любов, а по-скоро в привързаност. В някои случаи може дори да няма емоционална връзка.

Липсва съвместимост

Въпреки че противоположностите се привличат, това не означава непременно, че ще направят една връзка вечна. Ако сте в отношения с някого, трябва поне да имате сходни ценности, интереси и може би дори дългосрочни цели. Ако искате да се омъжите и да имате деца, а партньорът ви не желае, вероятно не бива да сте с него. Ако сте домошар, но партньорът ви обича да купонясва всеки уикенд, вероятно не бива да сте заедно. Ако сте готови да промените ценностите си, за да съответстват на партньора ви, вероятно не бива да сте с него. Ако фокусът ви е единствено върху това да имате някой до себе си, дори ако сте напълно различни хора с различни ценности и интереси, тогава е възможно просто да запълвате някаква празнота в привързаността.