Нигериецът с български паспорт избяга от „Пирин“ /ГД/ заради статута на резерва

„Пирин“ (ГД) излиза с осакатен състав във второто поредно регионално дерби със съименниците от Разлог. Сигурните отсъстващи са Виктор Шишков и Арман Маркосян, декорирани в червено миналия уикенд срещу „Банско“. Павел Головодов завърши двубоя с козлите контузен и не тренира пълноценно през седмицата. Все още е рано да се говори за завръщането в строя на неговия брат Даниел, който лекува травма отпреди няколко месеца, получена в хода на лятната подготовка. Не е готов за срещата с разложани Арсен Русев, което отваря допълнителна пробойна в защитата. От южния град избяга острието Даниел Кристофър, на когото се разчиташе да подсили яловата атака. Нигериецът с български паспорт пристигна в Гоце Делчев в началото на септември и игра в няколко мача, но си пролича нуждата от време за адаптация към нашенските условия и след 4-те месеца безвремие след престоя му в Австрия. Играчът уведомил клубните шефове, че не е доволен от статута си на резерва, след което си стегнал багажа. Казусът остана без коментар от щаба на зелените, след като тандемът Радослав Джугданов-Любомир Гуцев предпочете да се съсредоточи върху днешния междусъседски сблъсък.

„Имаме достатъчно проблеми с окомплектоването на състава заради многото отсъстващи и няма да е лесно да компенсираме липсите, но се надяваме да се получи едно истинско футболно дерби, а не като онова на нашия стадион преди седмица с „Банско“ с по двама изгонени от отбор още преди почивката, когато мачът на практика приключи“, заяви за клубния сайт Л. Гуцев.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ