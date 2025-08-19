Нигериец подсилва аматьорите от „Пирин“ /ГД/ в опита им да отлепят ютията от дъното

28-годишният нигериец Даниел Кристофър пристигна в „Пирин“ (ГД) и започна тренировки с тима на Васил Чергов. Африканецът изгледа съботната загуба на неврокопчани с 0:1 от дубъла на столичния „Септември“ и ще мине пробен период при зелените, за да убеди треньорския щаб, че може да бъде в помощ за отлепване на ютията от дъното на класирането. Там пиринци заседнаха с 3 от 3 поражения и са единственият отбор без спечелена точка през кампанията. Кристофър идва от ниските дивизии на Австрия, където се е подвизавал в последните 3 г., но за него българското първенство не е нещо ново. Той познава много добре реалностите в аматьорския ни футбол от престоя си през сезон 2021-2022 в плевенския „Спартак“ в Северозападната Трета лига. По време на пребиваването си по нашенските терени полузащитникът отбеляза няколко важни гола и профилът му отговаря на търсения от гоцеделчевци, след като до момента именно завършващата фаза се явява най-сериозната слабост на аутсайдера в Югозапада. Допълнителен плюс за кандидат-попълнението е, че при евентуално одобрение няма да има проблем с картотекирането, защото притежава български паспорт.

Новият нигериец изгледа от ложата третата поредна загуба на пиринци.

За „Пирин“ това ще бъде втори опит да привлече подкрепление от Нигерия. В началото на лятото в южния град дойде Акинтомиде Айени от „Вихрен“, който обаче направи завой и потегли за Горна Оряховица, като с дебютното си попадение за железничарите донесе победата срещу орлетата през уикенда. Д. Кристофър може да бъде използван и на върха на нападението, където през целия подготвителен цикъл тактиката се градеше именно около Айени и напускането му отвори сериозни главоболия за наставника В. Чергов, който трябваше да реагира в движение на пожар с поставянето на върха на атаката на Павел Головодов, а след това и на Христос Маркосян.

От лагера на пиринци обявиха, че няма да спират със селекцията и намекнаха, че още през тази седмица очакват нови играчи на проби.

