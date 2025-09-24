Доказано: Яденето на пикантни храни помага за отслабване

Ново проучване на Пенсилванския държавен университет установи, че добавянето на малко подправки към храната – достатъчно, за да предизвикат леко парене в устата – кара хората да ядат по-бавно и да приемат по-малко калории като цяло.

Проучването разглежда как пикантността влияе върху хранителните навици. Идеята е проста: когато хората ядат по-бавно, те често ядат по-малко. Затова изследователите се запитали дали добавянето на малко чили към ястието може да накара хората да ядат по-бавно, без да се разваля вкусът.

Повече за новото изследване

За да тестват това, учените от Центъра за сензорна оценка на Пенсилванския държавен университет създали две популярни ястия: чили с говеждо месо и пилешко тика масала. Те направили по две версии на всяко от тях – една обикновена и една пикантна. Нивото на пикантност било внимателно регулирано с помощта на смес от лют и сладък червен пипер, така че вкусът да остане същият, но пикантността да се увеличи.

В изследването участвали 130 възрастни. Всеки човек получил една версия на ястието и бил заснеман по време на хранене. Екипът използвал видеозаписите, за да проследи колко бързо ядат хората, колко големи са хапките им, колко време отнема храненето, колко храна и вода консумират и колко им харесва ястието.

Резултатите били ясни: когато храната била по-пикантна, хората ядели по-бавно и консумирали по-малко храна и калории. Важното е, че те все така се наслаждавали на храната, колкото и на по-малко пикантните версии. Пикантността не ги накарала да не харесват ястието – просто променила начина, по който го консумирали.

Водещият изследовател Пейдж Кънингам, която има докторска степен от Пенсилванския държавен университет, заяви, че забавянето на храненето дава на тялото повече време да сигнализира, когато е сито.

Това помага на хората да спрат да ядат по-рано, отколкото биха го направили обикновено. „Установихме, че пикантната храна забавя хората и ги кара да ядат по-малко, без да влияе на това колко вкусна им се струва храната“, каза тя.

Професор Джон Хейс, експерт по хранителни науки в същия университет и един от авторите на проучването, обясни, че приемът на вода не се променя между пикантни и обикновени ястия. Така че пиенето на повече вода не е причината хората да ядат по-малко. Вместо това, причината е по-бавният темп на хранене.

Той също така посочи, че участниците се чувствали също толкова сити след пикантните ястия, въпреки че яли по-малко. Това е обнадеждаващ знак, че пикантността може да бъде полезен инструмент за всеки, който иска да намали количеството храна, без да се чувства лишен.

Това изследване показва, че нещо толкова просто като добавянето на люти чушки към обяда ви може да бъде малка промяна, която води до големи ползи. Ако искате да ядете по-малко, без да се чувствате гладни или да жертвате вкуса, може да си струва да опитате да добавите малко пикантност към ястията си.





