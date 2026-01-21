Никога не бива да се оставят обувките на това място в апартамента

Скъпите кожени и велурени обувки често се повреждат не заради лошо качество, а заради неправилна грижа у дома. Експерти по поддръжка и стил предупреждават, че една на пръв поглед безобидна практика в апартамента може трайно да съсипе дори най-качествения чифт.

Най-голямата грешка: сушене до радиатор

Едно от най-вредните места за обувки е зоната около радиатора или друг източник на директна топлина. След дъжд или сняг много хора инстинктивно поставят мокрите обувки близо до отоплението, за да изсъхнат по-бързо. Това обаче води до сериозни последствия.

Високата температура кара кожата да се свива, напуква и губи еластичност. При велура структурата се разрушава, появяват се твърди участъци и трайни петна. Освен това лепилото, което държи подметката, може да отслабне, което води до деформации и разлепване.

Паниката също вреди

Честа грешка е агресивната реакция при поява на петно. Търкането с подръчни средства или накисването във вода често нанася повече щети от самото замърсяване. Кожата и велурът изискват търпение и щадящ подход, а не бързи решения.

Опасни са и агресивните препарати

Домакински почистващи препарати, белина, амоняк или прах за пране разрушават естествените масла в кожата. Резултатът е избледняване, втвърдяване и поява на петна, които не подлежат на възстановяване.

Накисването във вода не е решение

Пълното потапяне на обувки във вода отслабва вътрешната им структура. След изсъхване кожата става твърда и чуплива, а велурът губи характерната си текстура. Водните следи често остават завинаги.

Прекомерното търкане е риск

Енергичното търкане с твърди четки или гъби може да нарани повърхността и да влоши състоянието на обувките. Специалистите съветват да се използват само предназначени за целта продукти и да се действа внимателно, с леки движения.

Правилното място за обувките е добре проветриво пространство, далеч от директна топлина и влага. Понякога търпението и естественото изсъхване са най-добрата грижа.