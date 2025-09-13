Николай Василев: От 20 и няколко милиарда дълг преди 4 г. сега сме към 60 милиарда, а към края на мандата – ще наближим 90 милиарда

„Сметката на управляващите в края на годината няма да излезе. През последните 4 години аз съм основният критик на бюджетната политика на всичките правителства, които управляваха през това време. През предишните 20 години – откакто бях в първото правителство до 2021 година, много рядко съм говорил за бюджети. А сега в над 100 интервюта вероятно в 98 от тях съм говорил преобладаващо за проблемите на бюджета“.

Това коментира в „Тази събота“ финансистът и бивш вицепремиер Николай Василев.

По думите му причината е в това, че преди е имало пари – излишъци, а сега има дефицити.

„Всеки път, като се появява при вас, дългът е с милиарди повече от предния път – от 20 и няколко милиарда дълг преди 4 години сега сме към 60 милиарда, а към края на мандата – ще наближим 90 милиарда“, посочи Николай Василев.

„Както смятам, че националният отбор не трябва да губи с 0:3, за да го броим, че не е тотално гола вода, смятам, че бюджетът през всичките тези години можеше и трябваше да бъде на излишък“, отбеляза финансистът.

„Най-голямата пакост, която политиците направиха през последните години, е, че успяха да кажат на обществото, че 3% дефицит било добре. Основният пакостник е един след 2021 година, сега той не управлява“, коментира той и потвърди, че говори за Асен Василев.

Николай Василев посочи, че е очаквал следващото по-дясно правителство да има друга политика и да престане с дефицитите и дълговете.

„Един месец по-късно те гласуваха най-катастрофалния бюджет след Виденов“, отбеляза Николай Василев.

По думите му липсва политическа воля.

„Нямам критики към приходната част, не смятам, че държавата трябва да вдига данъци. Даже бих предложил да се намали с 1% – до 9%, плоския данък и данъка печалба за фирмите. А кой заложи, че ДДС трябва да порасне с 30 и няколко процента, което е абсолютно възможно – нека той да каже, това е невъзможно“, коментира финансистът.

„Заедно със счетоводните шмекерии, които правим в момента, разходите през тази година за първи път ще надминат 100 млрд. лева“, посочи той.

Той посочи някои от „шмекериите“ – „със 7 милиарда увеличаваме капитала на държавни дружества. За енергетиката – ще строим АЕЦ, ПАВЕЦ-ове“. Какво прави ББР с нов капитал от 4 милиарда лева – това банка ли е или е втори държавен бюджет? Без обществени поръчки, без конкурсии, политиците си знаят защо. Как точно ББР някой ден ще си върне тези 4 милиарда?“, коментира Николай Василев.

„Мого ми е любопитно, като дадем 4 милиарда за гениални общински проекти, раздадени предимно на политически правилните кметове, как точно ББР някой ден ще се върне тези 4 милиарда? Цялата българска приватизация за целия преход от 35 години има по-малко приходи, отколкото държавата ще налее в тези две структури само тази година. Ние в държавен комунизъм ли живеем в момента? Защо правихме преход? Пазарна икономика ли имаме или имаме съветска икономика?“, попита експертът.

„Другата по-малка счетоводна шмекерия е, че накарахме банките да си платят авансово данъка за следващата година“, допълни още той.

Според него прахосваме разходите.

Николай Василев посочи, че иска да съобщи и за две хубави неща у нас.

„Този месец има една българска фирма от технологичния сектор, която си листва акциите на франкфуртската борса, и през последния месец, за първи път в историята получи пазарна оценка – капитализация от над 1 милиард евро“, отбеляза той.

И другата новина.

„В моята младост работих в големите инвестиционни банки в Токио, Ню Йорк и Лондон. И в тогавашните времена заплатите, които човек можеше да получи в България, в каквато и да е работа, бяха примерно 10-20 пъти по-ниски, отколкото в чужбина. Една от стажантките в нашата фирма получи предложение за работа от лондонски банки в града и от фирми в България. Сега заплатата, която тя прие в София, е с 30% по-висока номинално от тази в Лондон. Това означава това, че заплатите в България също много са пораснали“, посочи финансистът.





