Николай Кокинов за случая „Петрохан“: Беглецът очевидно има какво да крие, най-вероятно е напуснал страната

Не ме изненадва липсата на официална информация по случая „Петрохан“. Самите разследващи са изправени пред изключително тежко престъпление – такова, каквото от годни не си спомням да е имало. Факт е, че вероятно разследващите вече разполагат с информация от аутопсиите, тъй като е важно да се знае с едно оръжие ли са застреляни трите жертви. Освен това е важно да се изясни – законно ли е било това оръжие с оглед на факта, че доколкото разбирам всички са имали законно притежавано оръжие. Това заяви в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов” бившият градски прокурор на София Николай Кокинов, коментирайки тройното убийство в хижа „Петрохан“.

На въпрос възможно ли е издирваният Ивайло Калушев да се укрие – например в пещера, Кокинов изтъкна, че: “ Колко може да се криеш в една пещера? Ще се криеш няколко месеца и все някога ще те видят. Човек, който се укрива, очевидно има какво да крие. По логиката на беглеца – по-вероятно е да е напуснал страната“.

Но изтъкна, че „да напуснеш страната с деца е трудно, освен ако нямаш съответната подготовка“, коментирайки появилата се информация, че заедно с Калушев е 15-годишно момче и друг млад мъж.

Той обясни, че МВР има съответната куршумотека и лесно може да се направи справка кой е стрелецът и от кое оръжие е стреляно. По думите му, когато се издава разрешително за носене на оръжие, то се прострелва и се взема следа, която е индивидуална за всяка цев. На практика всяко престъпление, извършено със законно оръжие, е сравнително лесно установимо чрез компютърна обработка. Предполагам, че МВР вече разполага с тази информация“, изрази мнение Кокинов.

И изтъкна, че според него вече са анализирани и разпечатките от телефоните – както на жертвите, така и на издирваните лица. „Това са може би най-важните анализи, от които може да се види дали издирваните са били заедно с убитите, кога са се разделили и т.н. Обичайно такива хора не използват много мобилни телефони и действат с друг тип комуникация, но най-малкото GPS-данните на устройствата могат да бъдат изследвани“, подчерта бившият градски прокурор.

Кокинов коментира и споразумението, сключено между МОСВ и сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

„Явно то е факт и легитимира въпросната организация като нещо подобно на придатък на държавна власт, макар да няма такива законови правомощия. То ги легитимира пред трети лица като едва ли не държавен орган и според мен това е било целта. Съмнявам се да е нормално да се регистрира НПО с името „Национална агенция“. От адвокатската си практика знам, че Търговският регистър е изключително деликатен към подобни наименования и обикновено ги връща. Как се е случило – не мога да гадая. Странно е“, изтъкна той.