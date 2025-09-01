Николай Налбантов е новият зам. районен прокурор в Кюстендил

Днес, 01.09.2025 г., прокурор Николай Налбантов встъпи в длъжността „заместник административен ръководител – заместник районен прокурор“ на Районна прокуратура –Кюстендил

Магистратът ще отговаря за дейността на Териториално отделение – гр. Дупница, където от днес започва да изпълнява служебните си задължения и прокурор Татяна Василева.

Актовете за встъпване в длъжност на двамата прокурори бяха връчени от Крум Крумов, заместник административен ръководител – заместник районен прокурор на Районната прокуратура в гр. Кюстендил, в изпълнение на решенията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.





