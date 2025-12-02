Николай Попов разтърси с тези думи за убития полицай от Трънско

Бащата на Сияна отдаде почит на загиналия служител на МВР и обеща подкрепа за близките му

Николай Попов публикува емоционално послание във фейсбук профила си в памет на полицая с корени от трънското село Реяновци Георги Каменов, който беше убит при пътен инцидент край Требич миналата вечер в столицата, предава БЛИЦ.

Той описва Георги като баща, добър човек и служител, призван да се бори „на страната на добрите“ във войната по пътищата.



„Това е Георги. Георги беше баща. Георги беше полицай – призван да се бори на страната на добрите във войната на пътя. Георги беше убит. На пътя… вчера“, пише Попов. И споделя, че отново чува едни и същи думи от общи познати:

„Беше прекрасно момче…“ – напомняне колко близо е тази трагедия до всеки.

„Поредното семейство почернено. Поредният живот отнет“, пише още бащата на трагично загиналата през март тази година Сияна и добавя: „Почивай в мир, Георги. Ще направя каквото мога за теб и за близките ти. За пореден път.“

Ето как звучи целия пост:

„Това е Георги.

Георги беше баща.

Георги беше полицай – призван да се бори на страната на добрите във войната на пътя.

Георги беше убит. На пътя… вчера.

Отново чувам едно и също от общи познати: „Беше прекрасно момче…“Отново общи познати. Толкова е страшна тази война. Толкова е близо до всеки…..

Поредното семейство почернено. Поредният живот отнет.

Почивай в мир, Георги.

Ще направя каквото мога за теб и за близките ти.

За пореден път. Защото войната по пътищата не спира – но и ние няма да спрем.“