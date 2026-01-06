Николас Мадуро и съпругата му остават в затвора до следващото заседание на съда

Венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес остават в затвора до следващото съдебно заседание, насрочено за 17 март. Това реши съдът след първото изслушване по делото.

По време на заседанието Мадуро и Флорес пледираха, че са невинни по повдигнатите обвинения. Делото се разглежда от 92-годишния магистрат Алвин Хелърстин, който вече е издавал две присъди за наркотрафик срещу високопоставени представители на режима на Мадуро, както и на неговия предшественик Уго Чавес.

Защитата на обвиняемия венецуелски президент ще бъде адвоката Бари Полак, известен с това, че беше част от екипа, защитаващ Джулиан Асанж.

Междувременно Службата на ООН за правата на човека изрази сериозни опасения относно последиците от операцията срещу Венецуела, като предупреди, че светът става по-малко сигурен. От организацията подчертаха, че макар да съществуват дългогодишни и тежки нарушения на правата на човека от страна на венецуелското правителство, търсенето на отговорност не може да става чрез едностранна военна намеса, която нарушава международното право.

„Съединените щати оправдаха действията си с необходимостта от реакция срещу системните злоупотреби с власт и нарушенията на основни човешки права във Венецуела, но позицията им срещна критики от международни организации и правозащитни структури“, заявиха от ООН.