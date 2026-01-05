Николас Мадуро пристигна в залата на федералния съд в Ню Йорк

Сваленият венецуелски президент Николас Мадуро пристигна в залата на федерален съд в Манхатън, Ню Йорк по обвинения за трафик на наркотици и оръжие, пише Ройтерс.

Кадри, заснети от телевизионния канал WABC, показват Мадуро окован в белезници, носещ светлокафяво сако и панталони и заобиколен от въоръжени полицаи.

Обвинен от американската съдебна система, наред с други неща, в „наркотероризъм“ и внос на кокаин в САЩ, държавният глава на Венецуела беше задържан в събота при операция на американската армия.