Нина Добрев показа топ форма по празниците

Поледните празници определено се отразяват страхотно на Нина Добрев!

В края на седмицата 36-годишната актриса от български произход публикува в профила си в Instagram горещ кадър, с който очарова напълно феновете си.

Виждаме как звездата се излежава на дървени пейки сред красива природа и воден басей. Тя е по изрязан черен бански от 2 части.

Нина е в чудесна форма и омайва с фигурата си.

„Умствено на самолетен режим“, написала е Доберв към кадрите.

2025 година беше драматична за актрисата.

През септември стана ясно, че тя и Шон Уайт са се разделили.

Звездите започнаха връзката си в началото на 2020 г. А през октомври 2024 г. се сгодиха, но така и не стигнаха до сватбата.

После имаше слухове, че Нина е започнала да излиза с актьора Зак Ефрон, но тя ги отрече и каза, че двамата са само приятели.