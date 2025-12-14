„Нискочел екземпляр“ изора с верижна машина 1 км от асфалта на пътя за с. Влахи, който дори още няма Акт 16

Клип за безнадеждно съсипан нов път, който дори още няма Акт 16, обикаля от събота социалните мрежи и генерира недоволство сред потребителите им и съвети как да реагира властта. Става въпрос за пътя гр. Кресна – с. Влахи, за чийто ремонт преди 2 г. МС отпусна целево 4,7 млн. лв.

Парите бяха инвестирани и пътят изглеждаше като европейски до тази събота, когато малкопреди Влахинска чешма и отбивката за м. Върбите преди влизане в селото тежка верижна машина „Харвест“ на неизвестна фирма, добиваща дървен материал в Пирин, изора горния асфалтов слой. В резултат близо един километър от пътя е с тотално компрометиран асфалт, а предвид настъпващата зима, ниските температури и честите валежи от дъжд и сняг в района този километър гарантирано ще се превърне в развалина до пролетта.

„Отвратителното деяние на самозабравилия се чорбаджия доказва за пореден път, че в български условия няма ненаказано добро, а изграденото в обществена полза се възприема от такива нискочели екземпляри за екзотична форма на безсмислено кметско усилие, което не трябва да бъде поощрявано, а напротив, незабавно разрушавано и унищожавано“, коментира вбесен кметът на общината Николай Георгиев, който се оказа главен оператор на видеоклипа.

Георгиев се е зарекъл да проследи всички камери по трасето на машината, за да установи кой е собственикът й. Всички съвети, които получи, пък са еднотипни – ако трябва чрез съда, но вандалът да бъде заставен да направи цялостен ремонт на разорания участък.

ВАНЯ СИМЕОНОВА